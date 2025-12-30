В донорском марафоне приняли участие около 230 подмосковных студентов-медиков
Осенне-зимнюю акцию «День донора» провели в семи филиалах Московского областного медицинского колледжа. В ней приняли участие около 230 студентов и преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках акции собрали почти 70 литров крови. Впечатлениями о своей первой донации поделилась студентка третьего курса Диана Алешина, получающая образование по направлению «Лабораторная диагностика».
«Моя бабушка является почётным донором, и я решила поступить по её примеру. Мне это ничего не стоит, но может кому-то помочь и даже спасти жизнь», — сказала Диана.Участниками акции стали Красногорский, Люберецкий, Серпуховский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Раменский и Мытищинский филиалы подмосковного медколледжа.