«Бактерии и паразиты»: Врач предупредила об опасности холодца, простоявшего в тепле

30 декабря 2025, 15:36

Врач Мойсенко: простоявший в тепле холодец может стать источником паразитов

Фото: iStock/elena_hramowa

Холодец, простоявший при комнатной температуре полдня, может стать источником паразитов и бактерий. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.





По ее словам, холодец небезопасно употреблять после 12 часов нахождения в тепле, поскольку в блюде могут начать развиваться синегнойная палочка или стафилококковая инфекция.





«Это идеальная среда для брожения и появления патогенной флоры, которая будет как минимум отравляющим веществом для человека, а как максимум — может привести к серьезным заболеваниям», — пояснила Мойсенко в беседе с «Известиями».

«Любые салаты — неважно, чем они заправлены, — если они будут лежать на столе больше двух часов и не убираться в холодильник, становятся опасными, потому что любая влажная среда мгновенно увеличивает рост бактерий», — пояснила эксперт.