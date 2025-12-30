«Бактерии и паразиты»: Врач предупредила об опасности холодца, простоявшего в тепле
Врач Мойсенко: простоявший в тепле холодец может стать источником паразитов
Холодец, простоявший при комнатной температуре полдня, может стать источником паразитов и бактерий. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.
По ее словам, холодец небезопасно употреблять после 12 часов нахождения в тепле, поскольку в блюде могут начать развиваться синегнойная палочка или стафилококковая инфекция.
«Это идеальная среда для брожения и появления патогенной флоры, которая будет как минимум отравляющим веществом для человека, а как максимум — может привести к серьезным заболеваниям», — пояснила Мойсенко в беседе с «Известиями».
Она предупредила, что холодец может быть приготовлен из зараженного мяса, а термическая обработка не всегда уничтожает паразитов, которые могут находиться в «спящем» состоянии и проснуться в тепле.
Тем временем исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила RT, что салаты, находящиеся при комнатной температуре более двух часов, становятся опасными для здоровья.
«Любые салаты — неважно, чем они заправлены, — если они будут лежать на столе больше двух часов и не убираться в холодильник, становятся опасными, потому что любая влажная среда мгновенно увеличивает рост бактерий», — пояснила эксперт.
Она уточнила, что салаты с добавлением яиц, курицы, мяса и молочными заправками портятся быстрее, чем овощные, заправленные маслом.
Дианова посоветовала готовить новогодние блюда непосредственно перед подачей, не готовить за раз много еды и не оставлять салаты в тепле после застолья.