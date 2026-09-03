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В дополнительном периоде ГИА в Подмосковье примут участие 3000 выпускников

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых и 11 классов. Он продлится до 25 сентября включительно, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.



В нём примут участие свыше 3000 школьников: 2700 выпускников девятых классов и более 300 одиннадцатиклассников.

В день старта 1900 выпускников написали ОГЭ по математике. Экзамен прошёл в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений. Результаты станут известны не позднее 9 сентября.

Для проведения экзаменов задействовали 39 пунктов в городских округах Ленинский, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский и Химки.

Контролируют ход экзаменов более 130 наблюдателей. Работает также региональный ситуационно-информационный центр. Онлайн-наблюдатели ведут непрерывный мониторинг соблюдения процедуры во всех пунктах.

Дополнительный период проводится для тех, кто не смог сдать экзамены в основной период по уважительной причине или получил неудовлетворительные результаты.

Лора Луганская

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