В дополнительном периоде ГИА в Подмосковье примут участие 3000 выпускников

03 сентября 2026, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых и 11 классов. Он продлится до 25 сентября включительно, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.