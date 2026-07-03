В Серпухове встретили участников автопробега в честь ополченцев

03 июля 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Южный маршрут автопробега «Города-герои. Дорогами народного ополчения» завершился в Серпухове в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Патриотическое мероприятие, организованное подмосковным парламентом в честь народного ополчения периода Великой Отечественной войны, проходит второй год подряд. В этом году для автопробега проложили три маршрута: южный, западный и северный. Начальной точкой южного стал Новороссийск, а последней перед Москвой — Серпухов.





«Я рада приветствовать участников автопробега. Мы собрались на площади Славы не случайно — здесь находится стела воинской доблести. Нашему городу присвоено звание города воинской доблести. И город Протвино, который входит в наш округ, тоже получил это звание. Именно там 60 тысяч ополченцев сложили головы за победу. (…) Благодарю участников за то, что такие патриотические акции продолжаются и объединяют всё больше людей», — сказала замглавы округа Серпухов Оксана Лебедева.