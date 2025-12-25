В Дубне будущим мамам рассказали о безопасной перевозке новорождённых

25 декабря 2025, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

В роддоме Дубненской больницы состоялась встреча, посвящённая актуальной для будущих родителей теме безопасной перевозки новорождённых. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Московской области.





Начальник Госавтоинспекции Дубны Денис Захарченко и гендиректор ООО «Рата-Экспресс» Павел Насонов подробно изложили главные правила безопасной транспортировки малышей в автомобиле. Остановились на выборе качественных, сертифицированных детских удерживающих устройств и их правильном закреплении в салоне.

Фото: пресс-служба ГАИ МО



«Безопасность маленьких пассажиров – наша общая ответственность, особенно в период праздничных поездок, когда число автомобилей на дорогах возрастает. Жизненно важно помнить, что детское автокресло – не просто требование закона, а щит, спасающий жизнь. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок начал свой жизненный путь в полной безопасности и встретил Новый год в заботливых руках родителей», – подчеркнул Захарченко.