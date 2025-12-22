Одинцовская ГАИ провела рейд «Ремень безопасности» для водителей и пассажиров
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели рейд под названием «Ремень безопасности». Они рассказали, почему водители и пассажиры не должны игнорировать правила применения ремней безопасности, а также с нарушать требования к перевозке детей, сообщили в пресс-службе ГАИ Московской области.
Отдельно стражи порядка разъяснили положения правил дорожного движения, которые касаются обязательного использования детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка.
«Безопасность начинается с мелочей, а пристёгнутый ремень и правильно закреплённое детское кресло – залог сохранения жизни в случае ДТП», – отметили в пресс-службе.Сотрудники ГАИ вручали тематические информационные памятки, направленные на формирование ответственного поведения среди участников дорожного движения.