В Дубне дорожники ликвидируют последствия снегопада

18 февраля 2026, 15:41

Специалисты Мосавтодора проводят работы по зимнему содержанию региональных трасс в Дубне. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, дорожные службы продолжают убирать и вывозить снег в специально отведенные места.







Уборка тротуаров и пешеходных переходов прошла на Новом шоссе, улице Вернова и проспекте Конструктора Селезнёва. Ликвидацию обледенения и колеи выполнили на проспекте Боголюбова.



Для повышения безопасности движения восстановлена работа светофора Т-7 на Новом шоссе. Также проведен ремонт линий наружного освещения на Дубненском мосту.



В ведомстве добавили, что более 100 единиц спецтехники Дмитровского РУАД № 9 задействованы в расчистке дорог в Дубне, Талдомском и Дмитровском округах.