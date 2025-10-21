В Дубне обновили освещение на 18 улицах

21 октября 2025, 15:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Работы по замене светильников и опор освещения провели на 18 улицах Дубны в рамках реализации губернаторской программы «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Наружное освещение обновили, в частности, на улицах Вернова, Приборостроителей, Володарского, Правды, Жуковского и др. Всего заменили на более надёжные и энергосберегающие 600 светильников, из них на улице Володарского — около 200.



Уличные фонари планируют обновлять и в будущем году.





«Мы продолжим работы по программе «Светлый город», чтобы в Дубне становилось комфортнее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц», — сказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.