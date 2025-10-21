В Дубне обновили освещение на 18 улицах
Работы по замене светильников и опор освещения провели на 18 улицах Дубны в рамках реализации губернаторской программы «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Наружное освещение обновили, в частности, на улицах Вернова, Приборостроителей, Володарского, Правды, Жуковского и др. Всего заменили на более надёжные и энергосберегающие 600 светильников, из них на улице Володарского — около 200.
Уличные фонари планируют обновлять и в будущем году.
«Мы продолжим работы по программе «Светлый город», чтобы в Дубне становилось комфортнее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц», — сказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.Он также поблагодарил горожан за сообщения о работе фонарей.