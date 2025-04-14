В Подмосковье стартовала программа финподдержки предпринимателей-участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Московский областной фонд микрофинансирования дал старт новой программе для участников СВО из Подмосковья. Предприниматели могут получить льготный заём до 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В рамках новой программы «Поддержка участников СВО» фонд предоставляет льготные займы индивидуальным предпринимателям-участникам спецоперации, а также юрлицам, где доля участия участников СВО в уставном, складочном или акционерном капитале превышает 50%. Бизнесу даётся возможность получить льготный заём до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев под 2% годовых на любые цели, связанные с развитием предпринимательства», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Узнать об условиях программы «Поддержка участников СВО» и подать заявку можно на сайте. Всего для подмосковных предпринимателей доступно 14 программ.
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