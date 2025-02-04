В Дубне задержали мужчину с грузом марихуаны на продажу

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Полицейские задержали 36-летнего жителя Дубны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, у него нашли более 1,2 кг марихуаны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в квартире мужчины и в арендованном им гараже полиция обнаружила и изъяла кусты, коробки, банки, вакуумные упаковки и пакеты с растительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит наркотическое средство каннабис (марихуану) массой более 1,2 кг», — говорится в сообщении.Следствие установило, что мужчина изготавливал наркотики для дальнейшего сбыта.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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