В Дубне открылся круглосуточный медкабинет освидетельствования пьяных водителей
Круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения открыли на базе Дубненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
О том, как важно наличие в городе такого медпункта, рассказал начальник местного отдела Госавтоинспекции Денис Захарченко.
«Этот кабинет существенно сократит время как оформления ДТП по квалификации с пострадавшими, где надо проводить исследования с водителями, так и выявления грубых нарушений, когда водители находятся за рулем нетрезвыми. Теперь исследования будем проводить оперативно», — сказал Захарченко.В оснащение кабинета входит алкотестер, позволяющий определить наличие алкоголя в крови водителя, и аппарат, выявляющий наркотические вещества в моче. Помещение оборудовано камерой видеонаблюдения. Рядом с медкабинетом находится туалетная комната.