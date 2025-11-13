В Дубне открылся круглосуточный медкабинет освидетельствования пьяных водителей

13 ноября 2025, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения открыли на базе Дубненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





О том, как важно наличие в городе такого медпункта, рассказал начальник местного отдела Госавтоинспекции Денис Захарченко.





«Этот кабинет существенно сократит время как оформления ДТП по квалификации с пострадавшими, где надо проводить исследования с водителями, так и выявления грубых нарушений, когда водители находятся за рулем нетрезвыми. Теперь исследования будем проводить оперативно», — сказал Захарченко.