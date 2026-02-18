В Дубне начали делать инновационные операции на сосудах алмазным буром

18 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В сосудистом центре медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне начали проводить новый вид операций на сосудах. Речь идёт о ротационной атерэктомии, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Подобные операции показаны пациентам с кальцинозом сосудов. Участие в них принял специалист Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

«Мы используем специальный алмазный бур размером от 1,25 мм до двух миллиметров. Он вращается со скоростью от 130 000 до 200 000 оборотов в минуту. С его помощью мы сверлим кацинированные бляшки и удаляем их части, а в дальнейшем выполняем на этом сегменте баллонную ангиопластику и стентирование. При тяжёлых кальцинированных поражениях без технологий атерэктомии невозможно провести стент в поражённый сегмент», – пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра Шерзод Шарипов.