В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на региональных дорогах в восьми подмосковных округах специалисты Мосавтодора за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы были проведены как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.
«В городах ограждения починили на четвёртом километре Осташковского шоссе в Мытищах, на Заводской улице в Долгопрудном, на Вишняковском шоссе в Балашихе, на улице Волковская в Люберцах, на улице Гагарина в Жуковском и на Заводской улице в Ивантеевке», — говорится в сообщении.Ремонт ограждений провели также на Кудиновском шоссе в богородском посёлке Обухово и на улице Новая в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа.