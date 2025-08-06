В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения

06 августа 2025, 13:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на региональных дорогах в восьми подмосковных округах специалисты Мосавтодора за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы были проведены как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.





«В городах ограждения починили на четвёртом километре Осташковского шоссе в Мытищах, на Заводской улице в Долгопрудном, на Вишняковском шоссе в Балашихе, на улице Волковская в Люберцах, на улице Гагарина в Жуковском и на Заводской улице в Ивантеевке», — говорится в сообщении.