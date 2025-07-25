В Подмосковье с начала года семью обрели более тысячи сирот

25 июля 2025, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше тысячи детей-сирот из Московской области обрели семью в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.





Всего в регионе проживает 21 тысяча детей-сирот. 98% из них воспитывается семьях.





«Детские дома мы закрыли три года назад, и сейчас абсолютное большинство сирот растёт в приёмных и гостевых семьях. Остальные дети находятся в семейных центрах. А основном ребята, которые нуждаются в круглосуточном медицинском обслуживании», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.