В Подмосковье с начала года семью обрели более тысячи сирот
Свыше тысячи детей-сирот из Московской области обрели семью в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
Всего в регионе проживает 21 тысяча детей-сирот. 98% из них воспитывается семьях.
«Детские дома мы закрыли три года назад, и сейчас абсолютное большинство сирот растёт в приёмных и гостевых семьях. Остальные дети находятся в семейных центрах. А основном ребята, которые нуждаются в круглосуточном медицинском обслуживании», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Подготовку будущих приёмных родителей проводят в 49 специальных школах региона. А служба сопровождения работает над тем, чтобы каждая семья с приёмным ребёнком получала всестороннюю помощь. Кроме того, таким семьям положены выплаты, а сиротам — различные льготы и другие меры поддержки.