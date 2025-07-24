В Дубне обновили оформление стелы на въезде в город

24 июля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Оформление стелы, установленной на Дмитровском шоссе при въезде в Дубну, обновили в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Стелу впервые оборудовали антивандальными подвесными цветочницами и высадили туда более сотни петуний.





«Для оформления стелы «Дубна» были подобраны цветы разных оттенков и видов — кустовые и ампельные. Особенно выигрышно на стеле смотрятся такие популярные сорта петуний, как «Капри», «Арлекин» и «Вельвет», — говорится в сообщении.

«Наша стела — это первое, что видят жители и гости Дубны при въезде в город. Поэтому площадка должны быть в образцовом порядке», — подчеркнул Максим Тихомиров.