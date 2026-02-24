Жеребьевку Школьной лиги Подмосковья проведут 26 февраля

24 февраля 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Жеребьевка команд областного этапа Школьной лиги Московской области пройдёт 26 февраля 2026 года. Команды распределят по дивизионам в прямом эфире. Трансляцию покажут в официальном паблике Школьной лиги во «ВКонтакте». В каждом из четырёх дивизионов выступят по 14 команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.