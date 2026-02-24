Жеребьевку Школьной лиги Подмосковья проведут 26 февраля
Жеребьевка команд областного этапа Школьной лиги Московской области пройдёт 26 февраля 2026 года. Команды распределят по дивизионам в прямом эфире. Трансляцию покажут в официальном паблике Школьной лиги во «ВКонтакте». В каждом из четырёх дивизионов выступят по 14 команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
В первом дивизионе сыграют сборные Химок, Солнечногорска, Истры, Дмитровского, Талдомского, Шаховской, Дубны, Лобни, Долгопрудного, Волоколамского, Лотошино, Мытищ, Клина и Красногорска.
Во втором дивизионе сыграют школьники из Можайского, Наро-Фоминского, Ленинского, Рузского, Одинцовского, Молодёжного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Домодедова, Серебряных Прудов и Ступино.
Третий дивизион объединит команды Балашихи, Орехово-Зуевского округа, Щёлкова, Фрязина, Электростали, Богородского, Пушкинского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Сергиево-Посадского округов, Королёва, Восхода, Черноголовки и Звёздного городка.
В четвёртом дивизионе сыграют команды Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарина, Луховиц, Шатуры, Воскресенска, Бронниц, Жуковского, Котельников и Реутова.
Всего в региональном этапе примут участие 336 команд. Школьники будут соревноваться в четырёх видах спорта. В баскетболе 3х3 и волейболе проведут отдельные зачёты среди юношей и девушек. В футзале сыграют команды юношей, в шахматах допустят смешанный формат.
Игры пройдут в марте и апреле 2026 года. Победители дивизионов выйдут в «Финал четырёх».
В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей области проведут более 15 000 соревнований. В них примут участие свыше 50 000 школьников из 650 учебных заведений.
Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне сыграли более 10 000 учеников из 201 школы 13 муниципалитетов.
Читайте также: