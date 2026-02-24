Жителей Подмосковья приглашают проверить уязвимость областного портала госуслуг

24 февраля 2026, 13:00

оригинал Фото: istockphoto.com/ismagilov

Проверка портала госуслуг Московской области на уязвимости стартовала 24 февраля. Принять в ней участие могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Проверка будет проходить на платформе Standoff 365 Bug Bounty. Она продлится до 17 марта.





«Участниками программы могут стать граждане России старше 18 лет. Тех, кто обнаружит угрозы безопасности подмосковного портала госуслуг, ожидает денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.