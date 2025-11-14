Достижения.рф

В Дубне открылась историческая выставка гармоней

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Выставка, посвященная истории производства гармоней и аккордеонов в России, открылась в Музее Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Большинство инструментов музею передал даритель.

«Выставки, которые готовят сотрудники музея, зачастую открывают наш город с особенной стороны — многие экспонаты передают в дар сами жители. Надеюсь, что дубненцы найдут время и в ближайшие выходные прогуляются в музей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Одним из самых ценных экспонатов является гармонь «Хромка»: её сделали ещё в царской России. Рядом с ней в хронологическом порядке выставили советские гармони, а также аккордеоны, в том числе и произведённые за границей.

Выставка будет работать до конца декабря. Возрастных ограничений для посетителей нет.
Лев Каштанов

