В центре реабилитации им. А.И. Мещерякова теперь можно заняться кожевенным делом
В национальном Центре реабилитации им. А.И. Мещерякова состоялось открытие кожевенной мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
На первые занятия пришли молодые люди с инвалидностью и участники спецоперации. Для начала они изготовили обложку для паспорта.
Как напомнили в министерстве, центр предлагает широкий спектр программ для реабилитации. В учреждении работают 11 мастерских, в том числе ткацкая, швейная, художественная, свечная, керамическая, ротанговая, а также малая типография и другие мастерские. Каждая даёт возможность для развития творческих навыков и социальной адаптации.
Пройти реабилитацию и освоить новую профессию могут бойцы СВО со всей страны. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
