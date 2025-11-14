Достижения.рф

В центре реабилитации им. А.И. Мещерякова теперь можно заняться кожевенным делом

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В национальном Центре реабилитации им. А.И. Мещерякова состоялось открытие кожевенной мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.



На первые занятия пришли молодые люди с инвалидностью и участники спецоперации. Для начала они изготовили обложку для паспорта.

Как напомнили в министерстве, центр предлагает широкий спектр программ для реабилитации. В учреждении работают 11 мастерских, в том числе ткацкая, швейная, художественная, свечная, керамическая, ротанговая, а также малая типография и другие мастерские. Каждая даёт возможность для развития творческих навыков и социальной адаптации.

Пройти реабилитацию и освоить новую профессию могут бойцы СВО со всей страны. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

