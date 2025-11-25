В Дубне открыли мемориальную доску директору школы, прослужившей там 35 лет
В Дубне открыли мемориальную доску в память о Нине Петровне Халяпиной на стене школы №2, директором которой она была 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Дубненцы хотели создать этот знак памяти на средства, собранные всем городским сообществом. Он стал символом благодарности педагогу. К инициативе присоединились сотни жителей.
«С Ниной Петровной я познакомился, когда начинал работать в городской администрации Дубны заместителем главы. Она была педагогом с большой буквы, отличным руководителем, отдавала себя работе полностью. Она всегда говорила: «Я служу людям». Благодаря этому у школы были высокие достижения. Здесь реализованы важные проекты, а главное, не прекращалась большая воспитательная работа. Установка мемориальной доски – дань уважения руководителю, который болел за детей, за школу и за город», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Нина Петровна пришла в школу №2 первоклассницей в 1963 году и осталась навсегда верна ей. Её вспоминают как талантливого педагога исключительной работоспособности, яркого и искреннего человека. Халяпина уделяла особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, стала инициатором создания профильных кадетских классов в Дубне.
За добросовестный труд и заслуги в воспитании подрастающего поколения педагог была отмечена такими наградами, как почётный знак губернатора «Благодарю» и почётный знак «За заслуги перед Дубной».