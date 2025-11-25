В Дубне открыли мемориальную доску директору школы, прослужившей там 35 лет

25 ноября 2025, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне открыли мемориальную доску в память о Нине Петровне Халяпиной на стене школы №2, директором которой она была 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Дубненцы хотели создать этот знак памяти на средства, собранные всем городским сообществом. Он стал символом благодарности педагогу. К инициативе присоединились сотни жителей.

«С Ниной Петровной я познакомился, когда начинал работать в городской администрации Дубны заместителем главы. Она была педагогом с большой буквы, отличным руководителем, отдавала себя работе полностью. Она всегда говорила: «Я служу людям». Благодаря этому у школы были высокие достижения. Здесь реализованы важные проекты, а главное, не прекращалась большая воспитательная работа. Установка мемориальной доски – дань уважения руководителю, который болел за детей, за школу и за город», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.