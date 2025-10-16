В Зарайске установили воркаут-площадку со шведской стенкой
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Воркаут-площадку, оборудованную различными спортивными тренажёрами, установили на улице Лагерная в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На площадке, расположенной рядом с детской игровой зоной и благоустроенной набережной, есть шведская стенка, рукоходы, брусья, турники и пр. Место для новой площадки выбрали сами жители округа.
«Раньше спортивная зона находилась рядом с лодочной станцией, но там развернули инвестиционный проект. Поэтому площадку перенесли на новое место, сделав её доступной абсолютно для всех», — сказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.Площадка уже стала популярной: заняться спортом туда приходят люди разных возрастов. А скоро её сделают ещё комфортнее: обустроят дополнительное освещение и удобный подъезд.