В Дубне займутся восстановлением зелёных насаждений в лесопарковой зоне
В лесопарковой зоне Дубны планируют восстановить зелёные насаждения. Проект благоустройства этой территории сейчас разрабатывается, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
После обращения жителей обследование участка провели ещё раз, причём с участием активистов. Вместе с дендрологом они обошли всю предназначенную для благоустройства территорию и оценили состояние деревьев.
Местные лесники согласились с выводом приглашённых специалистов – лесопарку требуется срочное лечение. Там обнаружили грибковые заболевания, в том числе рак-серянку у сосен, а также насекомых-вредителей, пара сотен которых за месяц может уничтожить столетнюю ель.
«Нужно действовать. Медлить нельзя, поскольку заболевания и вредители могут распространиться», – отметил дендролог Михаил Алихашкин.В рамках благоустройства лесопарковой зоны рядом с улицей Лесной планируют расчистку от сухостоя, высадку новых деревьев, выделение защитных зон произрастания краснокнижных растений.
Предусмотрены и другие мероприятия по повышению комфорта и безопасности для жителей во время прогулок. Проект рассчитывают реализовать в будущем году.