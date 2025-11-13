В Дубне займутся восстановлением зелёных насаждений в лесопарковой зоне

13 ноября 2025, 18:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В лесопарковой зоне Дубны планируют восстановить зелёные насаждения. Проект благоустройства этой территории сейчас разрабатывается, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





После обращения жителей обследование участка провели ещё раз, причём с участием активистов. Вместе с дендрологом они обошли всю предназначенную для благоустройства территорию и оценили состояние деревьев.



Местные лесники согласились с выводом приглашённых специалистов – лесопарку требуется срочное лечение. Там обнаружили грибковые заболевания, в том числе рак-серянку у сосен, а также насекомых-вредителей, пара сотен которых за месяц может уничтожить столетнюю ель.

«Нужно действовать. Медлить нельзя, поскольку заболевания и вредители могут распространиться», – отметил дендролог Михаил Алихашкин.