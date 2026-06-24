Больницы Павлово-Посадского округа открыли чаты для пациентов в мессенджере МАХ
Официальные чаты для пациентов открыли больницы Павлово-Посадского округа в мессенджере МАХ в рамках проекта «Здравконтроль». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Через чаты можно решить вопросы, касающиеся записи к врачу или вызова медпомощи на дом, заявить о навязывании платных услуг, о нарушении этики, завышенных сроках ожидания анализов или обследования и пр.
«Благодаря чатам здравоохранение становится более открытым и ориентированным на пациента», — говорится в сообщении.Вопросы по работе Павлово-Посадской больницы и её подразделений можно задавать в этом канале, а по медучреждениями Электрогорска — в этом.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил предприятие в Электрогорске.