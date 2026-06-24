Больницы Павлово-Посадского округа открыли чаты для пациентов в мессенджере МАХ

24 июня 2026, 12:05

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Официальные чаты для пациентов открыли больницы Павлово-Посадского округа в мессенджере МАХ в рамках проекта «Здравконтроль». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Через чаты можно решить вопросы, касающиеся записи к врачу или вызова медпомощи на дом, заявить о навязывании платных услуг, о нарушении этики, завышенных сроках ожидания анализов или обследования и пр.





«Благодаря чатам здравоохранение становится более открытым и ориентированным на пациента», — говорится в сообщении.