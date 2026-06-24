В Старой Купавне начался снос аварийного дома на восемь квартир

24 июня 2026, 12:43

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.





Дом построили в 1958 году. Его общая площадь составляет около 395 квадратных метров.





«Обследование показало сильный износ конструкций, поэтому жильцов расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.