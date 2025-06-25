В Дубне откроют пункт велопроката проекта ВЕЛО1

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Пункт проката велосипедов откроют в Дубне на набережной имени Менделеев в рамках проекта ВЕЛО1, сейчас ведётся обустройство объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Пункт в Дубне станет вдоль маршрута ВЕЛО1. Здесь можно будет взять напрокат велосипед, а сдать в любой точке маршрута от Дубны до Яхромы. Или наоборот — взять велосипед в Дмитрове, доехать до финиша в Дубне и сдать технику уже здесь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с этого года в Дубне работает и местный пункт велопроката. Он также находится на набережной им. Менделеева. Эта набережная является одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей города.

«Ежедневно набережную обслуживают больше 20 человек. Они убирают мусор, косят траву, проводят работы по озеленению», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
На набережной проводятся бесплатные концерты, выступления артистов-любителей в рамках проекта «Улица», а 28 июня здесь отпразднуют День молодёжи.
Лев Каштанов

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