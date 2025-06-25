В Дубне откроют пункт велопроката проекта ВЕЛО1
Пункт проката велосипедов откроют в Дубне на набережной имени Менделеев в рамках проекта ВЕЛО1, сейчас ведётся обустройство объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пункт в Дубне станет вдоль маршрута ВЕЛО1. Здесь можно будет взять напрокат велосипед, а сдать в любой точке маршрута от Дубны до Яхромы. Или наоборот — взять велосипед в Дмитрове, доехать до финиша в Дубне и сдать технику уже здесь», — говорится в сообщении.Отмечается, что с этого года в Дубне работает и местный пункт велопроката. Он также находится на набережной им. Менделеева. Эта набережная является одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей города.
«Ежедневно набережную обслуживают больше 20 человек. Они убирают мусор, косят траву, проводят работы по озеленению», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.На набережной проводятся бесплатные концерты, выступления артистов-любителей в рамках проекта «Улица», а 28 июня здесь отпразднуют День молодёжи.