В Подмосковье закрыли более 40 нелегальных пунктов шиномонтажа

19 ноября 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

41 нелегальный пункт шиномонтажа ликвидировали в Московской области по итогам проверок, которые проводили сотрудники регионального земельного контроля. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.





Инспекторы проверяют соответствие использования земельных участков их целевому назначению. Подробнее об этом рассказал глава министерства Тихон Фирсов.





«Открытие на участках, предназначенных, к примеру, под подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительств, коммерческих предприятий, таких как автосервисы или шиномонтажи, нарушает принцип целевого использования земель. Именно поэтому, после обследований инспекторами мунземконтроля свою деятельность прекратил 41 нелегальный шиномонтаж», — сказал Фирсов.