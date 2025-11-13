В подмосковной Дубне готовят к открытию три бесплатных катка

13 ноября 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне завершают монтаж трёх катков, которые откроют к новому зимнему сезону. На Левобережье полностью обустроили два катка на стадионе «Волна». Первый размером 60 на 30 метров оборудовали бортами и скамейками для запасных игроков — он готов для игры в хоккей, рассказали в Администрации городского округа Дубна.





Второй, площадью 40 на 20 метров, смонтировали по губернаторской программе «Зима в Подмосковье» и также установили специальные борта.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

На обеих площадках полностью смонтировали отапливаемые пункты проката и гаражи. Всё необходимое оборудование, включая сами коньки, уже подготовили. Катки откроют 1 декабря, вход и прокат будут бесплатными.



«При поддержке Губернатора в рамках проекта «Зима в Подмосковье» катки вновь будут радовать жителей Дубны!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.