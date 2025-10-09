В Дубне установили МРТ для диагностики онко- и неврологических заболеваний

09 октября 2025, 17:37

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне на территории медико-санитарной части №9 ФМБА России построили новый лечебно-диагностический корпус, где разместили современный магнитно-резонансный томограф экспертного класса. Его установку согласовали ФМБА России, Объединённый институт ядерных исследований и Администрация Дубны, сообщили в местной Администрации.





Оборудование позволяет проводить все виды МРТ-исследований, в том числе с контрастом. Диагностику смогут проходить пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими и онкологическими патологиями. Новый корпус построили по специальным технологиям — внутри установили радиочастотную кабину из медных стен, потолка и пола, которая защищает от внешнего излучения.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Запустить новый корпус планируют уже в ноябре.



Глава округа Максим Тихомиров отметил, что МСЧ №9 остаётся одним из самых передовых медучреждений северного Подмосковья.

«Здесь функционирует сосудистый центр, где спасают пациентов от инфаркта и инсульта, и открыты современные отделения реабилитации», — отметил глава.