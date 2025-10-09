Яблоневую аллею на набережной Дубны начали готовить к 70-летию наукограда
На набережной Волги в Дубне начала работу группа профессиональных агрономов из питомника «Мастера сада». Они планируют омолодить яблоневую аллею к юбилейному году наукограда, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Работы ведут под контролем озеленителей. Каждый ствол осматривают и составляют план омоложения. Важно убрать с яблонь больные и сухие ветки, в том числе поражённые лишайником.
«Деревья после обрезки меньше болеют, лучше растут, меньше поражаются вредителями», – пояснил главный агроном питомника «Мастера сада» 30-летним стажем Александр Дыхныч.
Результат можно будет оценить весной. Кроме того, на набережной рядом с 60-летними яблонями высажены и молодые. Сейчас их кроны начинают формировать, чтобы аллея, визитная карточка Дубны, всегда радовала жителей и гостей города.