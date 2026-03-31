В Дубне показали путь развития Объединенного института ядерных исследований
Выставка «Первая звезда: рождение нового взаимодействия», посвящённая 70-летию Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), открылась в Дубне в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Экспозицию подготовили сотрудники музея истории науки и техники ОИЯИ, исторического архива, различных подразделений института и эксперты Высшей школы экономики.
«Выставку, в которую вошли уникальные документы и фотографии, сделали интерактивной. Посетители могут самостоятельно открывать специальные ящички и изучать содержимое, чтобы прикоснуться к истории развития института. Кроме того, есть инсталляции с фото- и кинохроникой», — говорится в сообщении.Выставка будет работать в ДК «Мир» до конца весны. Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 13:00 до 19:00.