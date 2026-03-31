В округе Подольск открывается выставка кукол в народных костюмах

оригинал

Выставка «Куклы в народных костюмах» откроется доме культуры посёлка Молодёжный городского округа Подольск в среду, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Выставка приурочена ко Дню единения народов России и Беларуси и посвящена Году единства народов России.

«В экспозицию вошли куклы из личной коллекции Елены Козленковой, которую она собирала долгие годы. Все костюмы выполнены с высочайшей точностью — от кроя до орнаментов, характерных для конкретных стран и регионов», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать в течение месяца. Экспозиция развёрнута на первом этаже ДК «Молодёжный». Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что библиотеку в Раменском превратили в современное арт-пространство.
Лев Каштанов

