В Дубне поставили на кадастровый учёт новостройку на 208 квартир
Новый дом на 208 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Квартал 24» в Дубне, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
«Новостройке присвоили адрес: Московская область, городской округ Дубна, проспект Боголюбова, дом №22. Кадастровый номер: 50:40:0020107:5617», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет свыше 11, 4 тыс. квадратных метров, там расположены квартиры разных планировок, балконы и лоджии остеклены, а в подъездах есть места для консьержей.
На придомовой территории есть парковки, спортивные и детские площадки, а также оборудованы места для тихого отдыха.