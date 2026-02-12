В Дубне поставили на кадастровый учёт новостройку на 208 квартир

12 февраля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый дом на 208 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Квартал 24» в Дубне, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.





«Новостройке присвоили адрес: Московская область, городской округ Дубна, проспект Боголюбова, дом №22. Кадастровый номер: 50:40:0020107:5617», — говорится в сообщении.