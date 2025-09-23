В Химках строят школу с бассейном на 1100 мест

23 сентября 2025, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Химках продолжают строительство новой школы в микрорайоне Подрезково. На сегодняшний день готовность объекта достигла 62%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.