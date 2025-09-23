В Химках строят школу с бассейном на 1100 мест
В Химках продолжают строительство новой школы в микрорайоне Подрезково. На сегодняшний день готовность объекта достигла 62%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Рабочие ведут фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Общая площадь школы — почти 17 тысяч кв. метров. Здесь разместят учебные классы, два спортивных зала, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборатории и выставочные пространства. А еще у школы будет собственный бассейн.
На территории школы в 13 гектаров планируют построить зеленый сквер, футбольное поле, баскетбольные площадки, зоны для воркаута и игровые зоны для младших школьников.
Объект возводят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский», всего в составе комплекса будет пять корпусов, один из которых уже сдан. Завершить строительство школы планируют в августе 2026 года.
