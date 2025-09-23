В Нахабино открыли новый детский сад для почти 200 малышей
В жилом комплексе «Малина» в Нахабино теперь работает новый детский сад на 196 мест. Его построила ГК «Гранель». На данный момент здание передали в муниципальную собственность, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Двухэтажное здание площадью почти 3000 квадратных метров оборудовали всем необходимым: здесь восемь групп с игровыми и спальными комнатами, кухня, спортивный и музыкальный залы, кружковые кабинеты. А еще предусмотрели медицинский блок и кабинет логопеда.
ЖК «Малина» занимает 10 гектаров и состоит из 29 мало- и среднеэтажных домов. Комплекс окружён лесом. Это создаёт действительно комфортную среду для жизни.
В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.
