В Нахабино открыли новый детский сад для почти 200 малышей

23 сентября 2025, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Малина» в Нахабино теперь работает новый детский сад на 196 мест. Его построила ГК «Гранель». На данный момент здание передали в муниципальную собственность, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.