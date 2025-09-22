В Подмосковье продолжают строительство ЖК «Резиденции Сколково»
В Одинцовском округе строят жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково». Девелопер проекта, Инвестиционная группа АБСОЛЮТ, возводит два новых корпуса на 424 квартиры, сообщает Минжилполитики Московской области.
Общая площадь корпусов составит более 47 тысяч квадратных метров. На объектах уже завершили монолитные работы и кладку стен, здания подключили к инженерным сетям. Сейчас подрядчики монтируют кровлю и лифтовое оборудование, устанавливают окна, а впереди — фасадные и отделочные работы, благоустройство территории.
Дома высотой от 3 до 9 этажей выполнят в современном стиле с панорамными окнами, французскими балконами и арочными проходами во двор. На территории построят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а еще подземный паркинг на 190 машиномест и 16 мест для мотоциклов.
Жилой комплекс расположен рядом с Мещерским парком, в шаговой доступности находятся магазины, спортобъекты и места для отдыха. Уже построели два детских сада, а в 2026 году планируют открыть школу на 750 мест.
В Подмосковье застройщики - ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. – строят комфортные жилые кварталы по программе комплексного развития территорий вместе со всей необходимой инфраструктурой.
Читайте также: