В Подмосковье продолжают строительство ЖК «Резиденции Сколково»

22 сентября 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Одинцовском округе строят жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково». Девелопер проекта, Инвестиционная группа АБСОЛЮТ, возводит два новых корпуса на 424 квартиры, сообщает Минжилполитики Московской области.