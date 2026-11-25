В селе Аксиньино завершают строительство котельной
Строительство блочно-модульной котельной мощностью три мегаватта в селе Аксиньино округа Ступино близится к завершению. Сейчас готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Работы проводят за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности региона.
«В настоящее время в котельной прокладывают внутренние инженерные коммуникации и монтируют технологическое оборудование. Кроме того, проводится благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года.