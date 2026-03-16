В Дубне провели масштабный конкурс хоров мальчиков Московской области

16 марта 2026, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Несколько сотен человек приняли участие в музыкальном конкурсе в Дубне. В наукоград приехали лучшие хоры мальчиков и юношей Подмосковья и ближайших регионов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Организаторы посвятили конкурс Году единства народов России и 70-летнему юбилею города. В органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» прозвучали произведения русских композиторов Свиридова, Шостаковича, Глинки, Чеснокова и других.

«Удовольствия больше, чем ответственности. Поющие мальчишки – это необычно. Они такие яркие, в них чувствуется тяга к любимому делу, и это не может оставить равнодушным», – признался председатель жюри XI Московского областного открытого конкурса хоров мальчиков Подмосковья Алексей Петров.