Подросток в Иркутской области получил шесть лет за убийство 12-летней девочки
В Иркутской области суд приговорил 17-летнего подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 12-летней девочки. Об этом сообщает «Лента.ру».
К тому же суд взыскал с фигуранта 1,5 миллиона рублей в пользу матери погибшей.
Инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Подросток встретил знакомую и в ходе конфликта нанес ей множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. После преступления он попытался скрыть следы, переместив тело.
Сотрудники полиции установили причастность подростка к убийству, после чего его поместили под стражу. Суд признал его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и вынес наказание с учётом возраста преступника.
