76-летний россиянин развратил трёх маленьких девочек в парке
Суд в Вологодской области отправил под стражу 76-летнего жителя Никольска. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Чрезвычайное происшествие случилось 6 сентября. Следствие считает, что мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек в городском парке. По информации ведомства, обвиняемый завёл с ними разговор на сексуальную тему и просил оказать ему услуги интимного характера.
Правоохранители задержали подозреваемого 18 ноября. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, так как следователи полагают, что пенсионер может уехать из региона, чтобы избежать суда.
