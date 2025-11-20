76-летний россиянин развратил трёх маленьких девочек в парке

20 ноября 2025, 14:20

Суд арестовал жителя Вологодской области по делу о развращении малолетних

Фото: Istock/artisteer

Суд в Вологодской области отправил под стражу 76-летнего жителя Никольска. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.