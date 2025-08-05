В Дубне росгвардейцы задержали открывшего стрельбу мужчину
Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны задержали 36-летнего уроженца ближнего зарубежья, устроившего стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Обеспокоенные жители Талдома сообщили правоохранителям, что на ул. 8 Марта слышны звуки выстрелов и крики о помощи. Немедленно прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что во время конфликта с компанией граждан злоумышленник достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову 37-летнему местному жителю», – говорится в сообщении.Росгвардейцы оперативно задержали 36-летнего нападавшего и передали полиции. Пострадавшего госпитализировали.