Росгвардия задержала хулигана в ТЦ на Комсомольской площади Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники столичной Росгвардии задержали хулигана в торговом центре на Комсомольской площади. В ведомстве предоставили видео задержания. На нем мужчина говорит, что «просто отдыхает».
На задержанного пожаловались за распитие и матерную брань в общественных местах. Перед этим злоумышленника просили успокоиться, рассказал охранник ТЦ.
«Правоохранители задержали 32-летнего москвича, который признал, что вел себя неподобающим образом. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции», — сообщили в Росгвардии.В середине июля сообщалось, что росгвардейцами был задержан вор-рецидивист, подозреваемый в краже парфюма из магазина. 25-летнего якутянина засекла камера наблюдения.