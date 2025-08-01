Росгвардия задержала хулигана в ТЦ на Комсомольской площади Москвы

01 августа 2025, 12:42

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники столичной Росгвардии задержали хулигана в торговом центре на Комсомольской площади. В ведомстве предоставили видео задержания. На нем мужчина говорит, что «просто отдыхает».





На задержанного пожаловались за распитие и матерную брань в общественных местах. Перед этим злоумышленника просили успокоиться, рассказал охранник ТЦ.



