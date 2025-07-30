В Мытищах росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину со странным поведением
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Мытищенского отдела вневедомственной охраны задержали местного жителя, который находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи правопорядка находились на маршруте патрулирования. Они обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде автоэкипажа Росгвардии изменил направление движения. Правоохранители решили выяснить причину странного поведения гражданина и остановили его для уточнения обстоятельств», – говорится в сообщении.Как выяснилось, 42-летний местный житель с конца прошлого года находится в розыске. В итоге он был задержан.