Росгвардейцы задержали нелегальных мигрантов в центре Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России при поддержке бойцов ОМОН «Авангард» провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в хостеле в центре Москвы.
Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия сотрудники проверили документы у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле, включая миграционные карты, паспорта и патенты на работу.
В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционных норм и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Перед этим сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об убийстве 11-летней девочкой брата в Республике Татарстан.
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