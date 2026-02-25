Бывший капитан «Спартака» назвал самый популярный клуб

25 февраля 2026, 11:57

Футболист Титов: «Спартак» является самым популярным топ-клубом

Фото: istockphoto/Rost-9D

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил, можно ли сейчас считать «красно-белых» топ-клубом.





Комментируя слова Андрея Аршавина о том, что «Спартак» уже не относится к числу топов, а также мнение Александра Филимонова, назвавшего команду скорее середняком, Титов отметил, что по результатам последних лет поводов для критики действительно немало.





«У меня нет никаких сомнений: «Спартак» — самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики «Зенита» и ЦСКА, но есть факт», — сказал собеседник Metaratings.ru.