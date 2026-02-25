Бывший капитан «Спартака» назвал самый популярный клуб
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил, можно ли сейчас считать «красно-белых» топ-клубом.
Комментируя слова Андрея Аршавина о том, что «Спартак» уже не относится к числу топов, а также мнение Александра Филимонова, назвавшего команду скорее середняком, Титов отметил, что по результатам последних лет поводов для критики действительно немало.
«У меня нет никаких сомнений: «Спартак» — самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики «Зенита» и ЦСКА, но есть факт», — сказал собеседник Metaratings.ru.
Титов добавил, что хотел бы видеть у команды больше титулов, и выразил надежду, что с новым тренерским штабом ситуация изменится. Отмечается, что «Спартак» и «Зенит» являются рекордсменами по количеству чемпионств в России — по десять титулов. У ЦСКА шесть побед в чемпионате, у «Локомотива» — три.