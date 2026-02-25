Экс-бомбардир «Спартака» из Бразилии высказался о возможной товарищеской игре с Россией

25 февраля 2026, 12:43

Футболист Ари хочет товарищеской игры России и Бразилии в 2026 году

Фото: istockphoto/matimix

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командой из Южной Америки в 2026 году.





В 2025 году российская сборная провела десять товарищеских встреч под брендом BetBoom. Команда одержала шесть побед, один раз проиграла и трижды сыграла вничью. При этом РФС пока не объявлял о каких-либо договоренностях по матчам в 2026 году.





«Хочу, чтобы Россия сыграла с Бразилией товарищеский матч в 2026 году. Почему нет, учитывая хорошие отношения между нашими странами?» — задался вопросом Ари в беседе с Metaratings.ru.