В Дубне спасли котёнка, застрявшего под капотом машины

21 июля 2025, 10:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, который застрял в моторном отсеке легковой иномарки, освободили спасатели. Инцидент произошёл в подмосковной Дубны, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились владельцы машины. Они рассказали, что собирались уехать по делам, когда услышали мяуканье из-под капота.





«Самостоятельно вызволить животное автовладельцы не смогли, поэтому на место прибыли спасатели. Они обследовали машину и убедились, что котёнок находится в моторном отсеке», — говорится в сообщении.