На водозаборном узле в Щёлкове провели экскурсию по профориентации для студентов

02 ноября 2026, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Для студентов Щёлковского колледжа устроили экскурсию на водозаборный узел №3. Это второй по мощности в ВЗУ в Щёлковском городском округе, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Ребята учатся на техников-теплотехников. В будущем они займутся эксплуатацией и обслуживанием инженерных систем, отвечающих за тепло- и водоснабжение зданий.

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться. Это большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

«Экскурсии по профориентации позволяют будущим специалистам расширить профессиональные знания, познакомиться с работой инженерных систем в реальных условиях. Такой практический опыт становится первым шагом на пути от теоретических занятий в учебной аудитории к освоению профессии», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО