На водозаборном узле в Щёлкове провели экскурсию по профориентации для студентов
Для студентов Щёлковского колледжа устроили экскурсию на водозаборный узел №3. Это второй по мощности в ВЗУ в Щёлковском городском округе, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ребята учатся на техников-теплотехников. В будущем они займутся эксплуатацией и обслуживанием инженерных систем, отвечающих за тепло- и водоснабжение зданий.
«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться. Это большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Студенты узнали, как устроена работа водозаборного узла изнутри, как вода поднимается из артезианских скважин, проходит этапы водоподготовки и направляется в городскую сеть.
В лаборатории водоканала студенты сами выполнили экспресс‑тесты. Они самостоятельно провели анализ воды и попробовали себя в роли специалистов, отвечающих за её качество.
«Экскурсии по профориентации позволяют будущим специалистам расширить профессиональные знания, познакомиться с работой инженерных систем в реальных условиях. Такой практический опыт становится первым шагом на пути от теоретических занятий в учебной аудитории к освоению профессии», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на 63 подмосковных муниципальных предприятиях пройдёт аудит ресурсоснабжающих организаций для оценки эффективности их работы и формирования соответствующего рейтинга.
Проверку проведут сотрудники Министерства ЖКХ Московской области, Минэнерго, Минчистоты, Комитета по ценам и тарифам Подмосковья, а также областных ресурсоснабжающих организаций – Мособлводоканала, Мособлгаза и Мособлтепла.
Результаты аудита представят в декабре. По итогам проверки сформируют индивидуальную дорожную карту по оздоровлению каждого из предприятий.