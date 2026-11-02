Боксёр Макушин из Подольска победил на всероссийском турнире в Череповце
Воспитанник подольской спортшколы олимпийского резерва Евгений Макушин завоевал золотую медаль на 40-х всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти академика И.П. Бардина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил в городе Череповец Вологодской области в конце октября. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из 42 российских регионов.
«Макушин выступал в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за золото он одолел Руслана Мирзалиева, представлявшего Владимирскую область», — говорится в сообщении.Тренерами подмосковного спортсмена являются Алексей Шамсуллин и Александр Локтионов.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали третьего этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию.