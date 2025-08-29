В Дубне заменили на более эффективные свыше 640 уличных светильников
В Дубне рамках заменили 647 светильников мощностью 60 Вт на более эффективные – мощностью до 120 60 Вт. Работы идут в рамках программы «Светлый город», сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Обновили линии дорожного освещения на улицах Володарского, Жуковского, Безымянной, Карла Маркса, Приборостроителей, Новогодней, Сосновой, Мичурина, Школьной, Правды, 1-й, 2-1 и 3-й Малиновой, 1-й и 2-й Брусничной, Ленинградской, Калинина, Рябиновой, Вернова, Юркино, в проездах Энергетиков и Рябиновом.
«При реализации программы «Светлый город» опираемся на пожелания наших жителей и вопросы безопасности. Обустраиваем также проекционные пешеходные переходы», – рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.До 5 сентября должны завершить работы по созданию новых линий наружного освещения на улицах Правды, Жуковского и в 4-м Речном проезде. Там поставят новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.