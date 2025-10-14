В Дубне стартовало благоустройство парковой зоны вдоль Комсомольской набережной
Хозяйственные службы Объединённого Института Ядерных Исследований начали благоустройство рекреационной зоны вдоль Комсомольской набережной Дубны. Всего обновят почти 10 тысяч квадратных метров парковой территории, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
На территории парка вокруг теннисных кортов обустраивают сеть пешеходных дорожек. Там обновляют все тротуары, проложенные более полувека назад. Плиты заменяют на современное асфальтовое покрытие.
«ОИЯИ – партнёр города в вопросах благоустройства. В этом году ещё одна общественная территория приведена в порядок силами института. Работы выполнены качественно. Спасибо руководству института за неравнодушное отношение к городу и нашей любимой набережной», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Сейчас завершаются работы по ремонту кортов и баскетбольной площадки, запланированные на этот сезон. Уже закончено обновление сети освещения и установлено новое ограждение.
Последним этапом станет укладка современного спортивного покрытия. Он запланирован на начало следующего летнего сезона.