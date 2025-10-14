В Дубне стартовало благоустройство парковой зоны вдоль Комсомольской набережной

14 октября 2025, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Хозяйственные службы Объединённого Института Ядерных Исследований начали благоустройство рекреационной зоны вдоль Комсомольской набережной Дубны. Всего обновят почти 10 тысяч квадратных метров парковой территории, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





На территории парка вокруг теннисных кортов обустраивают сеть пешеходных дорожек. Там обновляют все тротуары, проложенные более полувека назад. Плиты заменяют на современное асфальтовое покрытие.

«ОИЯИ – партнёр города в вопросах благоустройства. В этом году ещё одна общественная территория приведена в порядок силами института. Работы выполнены качественно. Спасибо руководству института за неравнодушное отношение к городу и нашей любимой набережной», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.